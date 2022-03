Edilul din Arges care a incendiat primaria folosind torte si sute de litri de motorina

In aceasta primavara, la Judecatoria Topoloveni va incepe procesul lui Mihai Marin, primarul comunei argesene Beleti-Negresti, acuzat ca a dat foc primariei, in urma cu peste trei luni. Aflat in arest din decembrie 2021, edilul va fi judecat pentru distrugere, violarea sediului profesional si sustragerea de inscrisuri. In noaptea de 12 spre 13 decembrie 2021, Marin Mihai, primar al comunei Beleti-Negresti, a intrat in curtea sediului primariei cu autoturismul de serviciu, cu intentia clara de a ... citeste toata stirea