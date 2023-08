CS Mioveni remizat 1-1 cu Unirea Slobozia, acasa, astazi, in etapa a 3-a a Ligii a 2-a.Oaspetii au deschis scorul prin Toma, la ultima faza a primei reprize, din 11 m, dupa un fault neglijent facut in surpafata de pedeapsa, de gazde.Egalarea a venit in minutul 77,, Blanaru inscriind dupa o actiune personala.Acesta este al treilea egal facut de CS Mioveni, de la inceperea campionatului, dupa ce in prima si a doua etapa s-au terminat 0-0, meciurile cu Gloria Buzau si FC Arges.S. MihaiAcest ... citeste toata stirea