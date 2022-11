Elev umilit si agresat de colegi!

Scene traumatizante pentru un baiat de 14 ani, elev la Scoala Gimnaziala Alexandru Davila. A fost victima unui scenariu pus in scena de colegii si prietenii lui care au vrut sa se razbune. L-au atras in afara scolii acolo unde baiatul a fost batut, pus in genunchi, umilit si obligat sa sarute mainile agresorului. De fata au fost sapte copii cu varsta intre 14 si 16 ani. Inainte de agresiune, cei care au pus la cale totul au luat masuri ca nimeni sa nu filmeze, telefonul victimei a fost ... citeste toata stirea