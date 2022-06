Eleva care canta la nai, cimpoi, ocarina, talv, tilinca, fluier, caval si flaut. Gheorghe Zamfir: "Este prima madona a naiului mondial" VIDEO

Maria Madalina Lupu studiaza naiul de aproape zece ani, iar in prezent este eleva maestrului Gheorghe Zamfir. Are deja peste 100 de premii internationale, obtinute insa nu doar cu naiul, caci talentata argeseanca canta si la alte sapte instrumente. Maria Madalina Lupu a inceput sa studieze naiul de la varsta de 8 ani sub indrumarea profesorului Ionut Cirstea. De cativa ani este eleva maestrului Gheorghe Zamfir, idolul sau si artistul care a inspirat-o si motivat-o sa faca performanta cu acest ... citeste toata stirea