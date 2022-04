Eleva de 16 ani, depusa la capela!

O adolescenta in varsta de 16 ani, eleva la Colegiul I.C Bratianu a murit la Spitalul Monza. Fata a fost operata de insuficienta aortica. Interventia a durat mai multe ore iar organismul a cedat in fata mortii. Sicriul cu trupul neinsufletit a fost depus ieri, la capela Bisericii Mavrodolu. Inmormantarea va avea loc vineri, la Bradu.Andrada-Dariana Radu era eleva in clasa a X-a la profilul Filologie din cadrul Colegiului Ion I. C. Bratianu. Fata in varsta de 16 ani era internata la Spitalul ... citeste toata stirea