Eleva eminenta dintr-o comuna din Arges: "Nu am facut meditatii pana in clasa a VIII-a. Imi plac Jane Austen si surorile Bronte"

In acest an, 17 elevi din Arges au avut media 10 la evaluarea nationala. Doar doi dintre acesti elevi provin din mediul rural. "Adevarul" a vorbit cu Andreea Maria Diaconu, unul dintre cei de absolventi de 10, absolventa a Scolii Gimnaziale "Naum Ramniceanu" din comuna Corbi. Un exemplu minunat de performer in mediul rural, Andreea Maria Diaconu a explicat pentru "Adevarul" ce o motiveaza sa invete, sa fie o eleva de top si de ce este pasionata de mica de lectura.Andreea a inceput pregatirea ... citeste toata stirea