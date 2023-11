In data de 13 noiembrie a.c., jandarmii din cadrul Detasamentului de jandarmi Campulung au depistat doi elevi (dintre care unul minor) ai unui liceu din municipiul Campulung care fumau in incinta unitatii de invatamant. Cei doi au fost sanctionati cu amenda in valoare de 100 lei, respectiv 50 de lei, conform Legii 349/2002, au transmis reprezentantii IJJ Areges.De la inceputul anului 2023 si pana in prezent, jandarmii argeseni au desfasurat activitati specifice in zona institutiilor de ... citeste toata stirea