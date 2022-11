Elevii argeseni iau banii pe transport in avans

Banii de transport pentru elevii argeseni care au domiciliul in alta localitate decat cea in care este scoala vor fi acordati lunar intre 25-28 ale lunii, pentru luna urmatoare.Acestia se vor da pe baza unor cereri pe care elevii le depun la scoala luna de luna pana pe data de 10, fara sa mai fie necesare documente justificative, cum ar fi bilete sau abonamente, pentru decontare. Noutatea este ca acesti bani nu mai trebuie justificati de catre elevi, decat in cazurile in care sumele sunt ... citeste toata stirea