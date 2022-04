Elevii argeseni sunt prezenti la toate olimpiadele nationale

Judetul Arges va avea in acest an, reprezentanti in randul elevilor, la toate olimpiadele scolare nationale organizate.Astfel, dupa ce luna trecuta in toata tara, inclusiv in Arges au fost organizate fazele judetene ale Olimpiadelor Scolare, incepand cu aceasta luna luna urmeaza fazele nationale. De mentionat ca din Arges, s-au calificat elevi de scoli si licee la toate olimpiadele nationale. Din pacate niciunul dintre cele 37 de concursuri nu va fi organizat in Arges, iar unul dintre ele, ... citeste toata stirea