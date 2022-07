Elevii din Mioveni care n-au luat Bacalaureatul vor primi meditatii gratuite pentru sesiunea de toamna

Administratia locala a orasului Mioveni, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Arges, vine in sprijinul absolventilor de clasa a XII-a din Mioveni care se pregatesc pentru sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat. Incepand cu data de 14 iulie si pana pe 11 august, profesori voluntari vor oferi in mod gratuit sesiuni de pregatire la disciplinele de examen - limba romana, matematica, biologie, etc."BAC pentru TINEri" Cursurile se vor organiza de doua ori pe saptamana, in ... citeste toata stirea