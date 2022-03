Elevii, in febra Simularilor pentru BAC si Evaluare Nationala

A fost publicat calendarul acestor exameneSimularile examenelor nationale incep pe 28 martie in acest an, cu elevii de clasa a XII-a, iar Ministerul Educatiei a aprobat procedura pe care scolile si elevii trebuie sa o respecte pentru aceste examene.Conform documentului publicat de Edupedu.ro, simularile pentru Bacalaureat si Evaluarea Nationala au loc de la ora 9:00, iar subiectele sunt facute de Centrul National pentru Politici si Evaluare in Educatie, ca in fiecare an. Calendarul ... citeste toata stirea