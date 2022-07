Elevii si tinerii cu performante, premiati la Stefanesti

Elevii si tinerii merituosi din orasul Stefanesti vor fi premiati intr-un cadru festiv cu ocazia festivitatilor anuale prilejuite de sarbatorirea evenimentului "Ziua Orasului Stefanesti".Astfel, Primaria Orasului Stefanesti ramane consecventa ideii de recunoastere a meritelor si performantelor obtinute de elevii si tinerii din oras. In acest sens, pana in data de 15.07.2022, toti elevii/tinerii/sportivii din orasul Stefanesti care au obtinut rezultate deosebite in discipline precum astronomie, ... citeste toata stirea