Elevul a clonat cardul si a cumparat tigari

Un adolescent in varsta de 18 ani, elev la un liceu din Bucuresti, a fost retinut de politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges, dupa ce clonat un card si a efectuat tranzactii cu el. Intr-o singura zi a cheltuit in jur de 1.000 de lei pe tigari si plimbari cu trotineta electrica!David Sebastian P., de 18 ani, din Bucuresti este un tanar foarte priceput la I.T. din nefericire insa, si-a folosit talentul ilegal. Acesta petrece multe ore in fata ... citeste toata stirea