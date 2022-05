Eliminarea a mii de tone de deseuri periculoase abandonate la Campulung Muscel, in stand-by. Care sunt motivele

Soarta celor peste 1.600 de tone de deseuri periculoase abandonate pe fosta platforma ARO de la Campulung Muscel acum opt ani este inca incerta. Dupa o perioada lunga in care autoritatile nu au facut nimic, primarita Elena Lasconi a luat atitudine la inceputul acestui an in aceasta problema, insa mai multe impedimente amana gasirea unei solutii. Cantitatea uriasa de deseuri periculoase a fost abandonata in 2014 de catre firma Global Eco Center, aflata in faliment. Iar deseurile, aflate la mai ... citeste toata stirea