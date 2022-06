Episcopul Macarie al Europei de Nord a donat casa bunicilor Muzeului Golesti. Cand va fi gata remontarea casei

La Muzeul Golesti din Arges a fost adusa zilele trecute structura unei case din Bistrita Nasaud, donata de catre Episcopul Macarie al Europei de Nord. Casa va fi remontata in aceasta vara, totul facandu-se pe cheltuiala inaltului ierarh. Casa are o vechime de peste un secol, a apartinut bunicilor inaltului ierarh si provine din localitatea Spermezeu, Bistrita Nasaud. Structura adusa in saptamana 20-26 iunie urmeaza sa fie asamblata, iar cel tarziu la finalul verii casa va fi inaugurata.Muzeul ... citeste toata stirea