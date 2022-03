Esec cu oltenii

FotbalEchipa secunda a clubului din Trivale a incheiat seria meciurilor de verificare din perioada precompetitionala cu o infrangere. FC Arges II a pierdut cu 0-4, amicalul de sambata, din deplasare, cu CSM Slatina, formatie care se lupta pentru revenirea in liga secunda. Golurile oltenilor au fost reusite de Necsulescu(2), Manea si Oprescu. In partidele amicale disputate in aceasta iarna, formatia pregatita de Constantin Schumacher a inregistrat trei victorii, o remiza si o infrangere. ... citeste toata stirea