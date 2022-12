Esec cu oltenii in Cupa de Tineret

FotbalFC Arges a suferit prima infrangere in Cupa Romaniei - Liga de Tineret. Echipa pregatita de Robert Enache a cedat, scor 1-2, in confruntarea de acum cateva zile, de la Curtea de Arges, cu Universitatea Craiova, din etapa cu numarul 2 a acestei competitii. Golul alb-violetilor a fost marcat de Mario Amaradi. In prima runda din aceasta intrecere, pitestenii reusisera sa invinga cu 3-0, pe AFK Csiksereda Miercurea Ciuc. Etapa a treia din Cupa Romaniei - Liga de Tineret este programata pe ... citeste toata stirea