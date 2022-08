Eticheta de "piata de desfacere" trebuie dezlipita de numele Romaniei!

Romania are deficit de produse chimice si produse derivate, deficit de combustibil si deficit de marfuri manufacturate, spune enatorul PSD de Arges, Ovidiu Puiu. Exporturile au crescut si deficitul comercial are o crestere constanta. Parlamentartul explica in ce consta o schema de ajutor oferita de Ministerul Economiei in industria prelucratoare.Ovidiu Puiu, senator PSD de Arges: "A devenit aproape un truism faptul ca Romania importa mai mult decat exporta. Ori de cate ori auzim ca au crescut ... citeste toata stirea