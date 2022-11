Eu nu cred in marele razboi mondial

Sub titlul "Teoria relatiilor internationale sugereaza ca se apropie razboiul intre marile puteri", prestigioasa publicatie Foreign Polity, pe care odinioara o putem cumpara de la mall, dar pe care acum o gasesc doar pe net si doar in engleza, scrie ca noul razboi rece dintre SUA, China si Rusia este putin probabil sa fie pasnic. Se pare ca la toate catedrele se relatii internationale de la universitatile lumii se preda studentilor teoria ca ne aflam in pragul razboiului mondial.Daca ma ... citeste toata stirea