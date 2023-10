FC Arges l-a numit luni pe Eugen Neagoe (56 de ani) in functia de antrenor principal al echipei, dupa demisia lui Eugen Beza. Tehnicianul a semnat un contract valabil pana in vara lui 2025, care se va prelungi automat cu inca doi ani in cazul in care promoveaza echipa in Liga 1 pana atunci. Prezentarea noului tehnician al alb-violetilor a avut loc in cadrul unei conferinte de presa la care a mai participat sponsorul principal al echipei, Viorel Tudose, patronul firmei Getica 95. M.D.Acest ... citeste toata stirea