Euro a crescut, dolarul a scazut

Cursul euro/leu a crescut la 4,95 lei, ieri dimineata, peste cursul anuntat acum doua zile de BNR si peste maximul istoric in fata leului, la referinta oficiala comunicata de Banca Nationala.Euro a inceput ziua la valori cuprinse intre 4,9469- 4,9523 lei. Cursul anuntat de Banca Nationala in sedinta precedenta a fost de 4,9490 lei. Moneda europeana a atins, pe 22 septembrie 2021, cel mai mare nivel din istorie, in fata leului, la cursul BNR (4,9495 lei). Dolarul a scazut ieri dimineata la 4, ... citeste toata stirea