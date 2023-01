Euroins Romania, amendata de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Conform unui comunicat de presa, Societatea Euroins Romania Asigurare-Reasigurare a fost sanctionata, in luna decembrie 2022, cu amenda de 309.400 lei, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara."Autoritatea de Supraveghere Financiara precizeaza ca societatea Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA a fost sanctionata, in luna decembrie 2022, cu amenda in cuantum de 309.400 lei, pentru urmatoarele fapte: incalcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea ... citeste toata stirea