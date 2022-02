Din punctul meu de vedereVa propun sa citim cateva fragmente din texte aparute in presa din Romania in diferite momente ale secolului XXI. Considerati ca intre aceste texte nu exista niciun fel de lagatura.Hotnews, 18 februarie 2008:"Cit europenii au schiat, au dormit, sau si-au dus copiii la patinaj in acest sfirsit de saptamina geros, pe harta Europei a aparut un stat nou: Kosovo. Aparitia sa nu a fost o surpriza pentru nimeni. Declaratia de independenta a acestei foste provincii ... citeste toata stirea