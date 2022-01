Eurovision Romania 2022. Andra Oproiu, artista de jazz crescuta pe muzica Madalinei Manole VIDEO

Andra Oproiu are 19 ani si este o frumoasa si talentata studenta, castigatoarea unui numar impresionant de premii la concursuri nationale si internationale, ajunsa in semifinala concursului Eurovision Romania 2022. Andra Oproiu s-a nascut in Campulung Muscel, dar locuieste in Bucuresti, unde este studenta la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, sectia Compozitie jazz. A intrat in lupta pentru Eurovision Romania 2022 cu piesa YOUNIQUE si a ajuns cu ea in semifinala concursului. ... citeste toata stirea