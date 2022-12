Evada din arest ca sa fure bani!

La cateva zile dupa ce a scapat de arestul preventiv si a fost plasat in arest la domiciliu, un tanar de 27 de ani, din Pitseti s-a bucurat din plin de "libertate" El a evadat de trei ori si s-au dus la furat. Culmea este ca, se afla in arest la domiciliu tot intr-un dosar de furt calificat. Masura a fost revocata si tanarul s-a intors in celula.In luna mai a acestui an, Ionut R de 27 de ani, un tanar care a crescut la orfelinat, a fost arestat preventiv sub acuzatia de furt calificat. Acesta ... citeste toata stirea