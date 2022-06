Evaluare Nationala 2022 Arges. Cati elevi s-au inscris la examen

Aproape 4.900 de elevi absolventi din judetul Arges sustin in aceasta saptamana Evaluarea Nationala 2022. Prima proba, la limba si literatura romana, are loc marti 14 iunie, in timp ce a doua proba, la matematica se desfasoara joi 16 iunie. "In perioada 30 mai - 3 iunie a.c., la nivelul judetului Arges, au fost inscrisi prin secretariatele unitatilor de invatamant 4.866 de elevi in vederea sustinerii examenului de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a. Au fost organizate 122 de ... citeste toata stirea