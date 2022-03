Eveniment important la Institutul Pomicol Maracineni!

Eveniment important joi, la Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Pomicultura de la Maracineni. Incepand de la ora 10,00 sub, genericul "Ziua deschisa a taierilor de intretinere si fructificare la cires si afin", va avea loc o actiune cu sute de specialisti in horticultura. M.S.Vor avea loc prezentari si dezbateri cu privire la oportunitati de investitii in pomicultura si o demonstratie practica de taieri la diverse specii de pomi in livada.Vor fi prezenti producatori de fructe si ... citeste toata stirea