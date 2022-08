Eveniment inedit, de Ziua Limbii Romane, la Pitesti!

In acest an, pe 31 august, municipalitatea le propune pitestenilor nu doar o celebrare traditionala a Zilei Limbii Romane, ci un eveniment in egala masura festiv si educativ: un concurs de dezbateri, sustinut de liceenii Pitestiului, reprezentanti ai generatiei X!.Gazduit de Filarmonica Pitesti si organizat de Consiliul Judetean al Elevilor Arges - unica structura de reprezentare a elevilor argeseni din invatamantul preuniversitar - si de Centrul de Tineret OVD Arges - asociatie ... citeste toata stirea