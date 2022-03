Evenimentele zilei

a" 1702: Anne Stuart, sora reginei Maria a II-a, devine regina a Angliei, Scotiei si Irlandei.a" 1844: Regele Oscar I accede la tronurile Suediei si Norvegiei pe care le va conduce 15 ani.a" 1848: Are loc, la Paris, in locuinta lui Nicolae Balcescu, o intrunire a revolutionarilor romani, in care se decide declansarea revolutiei in tara si se redacteaza programul revolutionar.a" 1856: Contele Walewski, ministrul de externe al Frantei si presedinte al Congresului de Pace (fiul natural al ... citeste toata stirea