Evenimentele zilei

a" 1457: A fost executat Ladislau de Hunedoara, fiul mai mare al lui Iancu de Hunedoara, de catre nobilimea maghiara.a" 1521: Navigatorul portughez, Fernando Magellan, a ajuns pentru prima data in Insulele Filipine.a" 1705: Antim Ivireanul a fost ales episcop de Ramnic, hirotonisirea avand loc in ziua urmatoare. Una dintre primele masuri pe care le-a luat in aceasta calitate a fost instalarea unei tipografii la Ramnic.a" 1792: Regele Gustav al III-lea al Suediei a fost impuscat. A murit ... citeste toata stirea