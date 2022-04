Evenimentele zilei

a" 1199: Regele Richard I al Angliei moare de o infectie in urma indepartarii unei sageti din umarul sau.a" 1250: Cruciada a saptea: Dinastia Ayyubida a Egiptului il captureaza pe regele Ludovic al IX-lea al Frantei in Batalia de la Fariskur.a" 1327: Potrivit propriei sale relatari, poetul italian Francesco Petrarca a vazut-o pentru prima data pe Laura - iubirea sa idealizata - in biserica Sf. Clara din Avignon. Dragostea lui pentru ea l-a facut sa scrie 317 de sonete in anii care au urmat. ... citeste toata stirea