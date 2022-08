Examen pentru detectivii particulari!

Se fac inscrieri pentru examenul de obtinere a atestatului de detectiv particular!Data limita pentru inscrieri este 18 august 2022, iar examenul va avea loc in data de 07 septembrie 2022. Persoanele interesate de obtinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul I.P.J.Arges, pana la data de 18 august 2022, inclusiv, dosarele personale intocmite conform legii, in vederea sustinerii examenului ce va avea loc, in data de 07 septembrie 2022, orele 10.00, la sediul acestei ... citeste toata stirea