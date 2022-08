EXCLUSIV Autorul masacrului din Arges sufera de schizofrenie. Psihiatrul sau: "Avea relatii strict cu familia"

Viorel L., barbatul de 53 de ani din comuna argeseana Bascov care si-a masacrat familia, suferea de mai mult timp de schizofrenie si urma un tratament medical. Barbatul nu avea un loc de munca si statea in majoritatea timpului in curtea casei, fiind o persoana izolata. Barbatul de 53 de ani si-a ucis cu pietre si cu un ciocan parintii, fratele, sora si nepoata. Viorel L. era de opt ani in evidenta medicului psihiatru Eugen Smeureanu, unul dintre cei mai cunoscuti specialisti din judetul Arges. ... citeste toata stirea