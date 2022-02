EXCLUSIV Ramasitele Principilor Nicolae si Mircea vor fi aduse la Curtea de Arges

Ramasitele Principilor Nicolae si Mircea, al doilea si respectiv ultimul copil al Reginei Maria si al Regelui Ferdinand, vor fi aduse in acest an la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges, locul unde isi dorm somnul de veci patru suverani romani. In Necropola Regala a Noii Catedrale de la Curtea de Arges vor fi aduse pana la finalul acestui an si ramasitele Principilor Mircea si Nicolae, pietrele tombale fiind deja terminate, a confirmat in exclusivitate pentru "Adevarul" ... citeste toata stirea