Exemplul tanarului care face zilnic naveta 100 de kilometri ca sa mearga la liceu. "Daca vrei, poti!"

Teodor Popa, elev in clasa a XII-a la Colegiul National Zinca Golescu din Pitesti, unul dintre cele mai bune din Arges, parcurge in fiecare zi zeci de kilometri cu maxi-taxi pentru a merge la liceu. Foarte pasionat de invatatura, Teodor locuieste in comuna Izvoru, aflata la peste 50 de kilometri de Pitesti. "Fac naveta din clasa a X-a si, intr-adevar, la inceput mi s-a parut destul de obositor acest program. Cu timpul, m-am obisnuit si n-am mai simtit sau cel putin nu am mai tinut cont de ... citeste toata stirea