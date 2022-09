Exista un pericol nuclear pentru sanatate?

Evenimentele de la centrala nucleara Zaporoje produc ingrijorare. Aflam ca fortele armate ruse, care au cucerit centrala inca din luna martie, efectueaza manevre in zona de cateva saptamani, iar fortele armate ucrainene incearca sa recucereasca zona. Mai mult, soldatii desfasurati in zona blocheaza caile de acces pentru inspectorii Agentiei Internationale pentru Energie Nucleara, supranumita watchdog, aflata sub egida Organizatiei Natiunilor Unite, care monitorizeaza concentratia radiatiilor ... citeste toata stirea