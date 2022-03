Expert condamnat!

Un expert, din Pitesti, a fost condamnat definitiv dupa ce in urma unei expertize, depuse la instanta, a mutat hotarul dintre comunele Rociu si Cateasca. Acesta a fost trimis in judecata sub acuzatia de marturie mincinoasa si a fost condamnat la un an si doua luni inchisoare cu suspendare, pe o perioada de supraveghere de 2 ani. Timp de 2 ani acesta nu mai are dreptul sa profeseze. Sentinta a ramas definitiva dupa ce Curtea de Apel Pitesti a respins apelul declarat de inculpat.Expertul tehnic ... citeste toata stirea