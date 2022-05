Explozie dupa ce a aprins becul!

O gospodarie a fost distrusa de foc, duminica dimineata, in urma unei explozii urmata de incendiu. Deflagratia a avut loc in jurul orei 4.30 cand, proprietarul, in varsta de 54 de ani, a vrut sa aprinda un bec. Ceea ce a urmat, a fost iadul dezlantuit pe pamant. Incendiul s-a extins si casa a devenit o adevarata torta. Proprietarul si sotia lui au ajuns la spital.Nenorocirea a avut loc in cursul noptii de sambata spre duminica,in timp ce proprietarul care era singur acasa. Pe la 4.30 ... citeste toata stirea