Explozie la un bloc din Trivale!

Vineri dimineata, a avut loc o explozie in cartierul Trivale la un apartament situat la parterul blocului 66 A. In urma deflagratiei, au avut loc distrugeri la patru apartamente, carora le-au fost spulberate usile sau ferestrele, pe casa scarii, unde a fost smulsa usa si geamul de aerisire, trei locuinte de la etajul I, unde structura de la usi a fost afectata si o masina parcata si in fata imobilului. Proprietara a suferit arsuri pe fata. M.S.In jurul orei 03:50 pompierii de la Detasamentul ... citeste toata stirea