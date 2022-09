Facturile la utilitati au crescut cu 124%!

Potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, facturile romanilor la utilitati au crescut de la 77% in 2010 pana la 124% in 2021, aceasta crestere fiind cea mai ridicata din Uniunea Europeana.Monitorul Social a publicat un infografic cu privire la cresterea preturilor la facturile casnice pentru utilitati in ultimii ani in Romania fata de media europeana. "Cu termenul de referinta a preturilor la utilitati din 2015, facturile romanilor la utilitati ... citeste toata stirea