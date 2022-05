Falsi angajati Enel arestati pentru furt!

Doi hoti au furat din casa unui pitestean 4.500 de lei dupa ce s-au dat drept angajati ai Enel. Cei doi au intrat in imobil sub pretextul ca trebuie sa verifice instalatia electrica. Autorii au fost prinsi in flagrant in Capitala, acolo unde, dupa aceeasi metoda i-au furat unui bucurestean 1.500 lei.Pe data de 30 martie anul acesta, Eduard L. si Roberto Cristian N., ambii de 32 de ani, din Bucuresti, sub pretextul ca sunt reprezentanti ai firmei de furnizare a energiei electrice Enel si fac ... citeste toata stirea