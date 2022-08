Familie ajutata de Biserica dupa ce le-a ars casa!

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a avut mai multe acte caritabile in judet si saptamana trecuta.Astfel, prin Sectorul Social, Filantropic si de Misiune, a organizat o actiune sociala in care a fost ajutata o familie din parohia Enculesti, greu incercata de necazuri. Preotul consilier Andrei Diaconescu, coordonatorul Sectorului Social, Filantropic si de Misiune, a fost, alaturi de alti preoti, de cei carora, in urma unui incendiu, le-a fost mistuita locuinta. Pentru ei au fost ... citeste toata stirea