Familie cu 6 copii, ajutata cu rechizite, haine si mobila

In ultima perioada, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, a desfasurat o serie de acte caritabile in tot judetul, prin intermediul parohiilor de care tin persoanele ajutate.Astfel, preotul Nica Bogdan de la parohia Stroiesti, protoieria Curtea de Arges, a oferit ghiozdane si rechizite, copiilor din parohie, bucuria celor care le-au primit fiind una evidenta. In plus, Sectorul Social, Filantropic si de Misiune al Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului a continuat programul misionar-pastoral