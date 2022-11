Fara ITP, fara RCA si cu autoturism cu inmatricularea suspendata

Politistii argeseni din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti, care actionau duminica dimineata pe bld. Nicolae Balcescu din municipiul Pitesti, au depistat un tanar de 18 ani, din Pitesti, care conducea un autoturism cu valabilitatea inspectiei tehnice periodice expirata de la inceputul lunii noiembrie a.c.De asemenea, in urma verificarii in bazele de date ale Politiei Romane, s-a stabilit ca, incepand cu data de 07 noiembrie a.c., autoturismul in cauza figureaza cu inmatricularea suspendata, ca ... citeste toata stirea