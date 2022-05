Fata de 13 ani, abuzata de unchi!

Vreme de peste cinci luni o copila, in varsta de 13 ani, a fost traumatizata de unchiul ei, un barbat de 53 de ani, care a incercat sa o violeze. Barbatul agresat-o sexual, de fiecare data cand avea prilejul sa ramana singur cu ea. Curios este faptul ca sotia lui, nimeni alta decat matusa copilei, a stiut dar nu a spus nimic. Totul a iesit la iveala in urma cu doua nopti cand, beat crita, individul s-a dus peste fata in casa unde locuia.In noaptea de marti spre miercuri, Constantin S., de 53 ... citeste toata stirea