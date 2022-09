FC Arges a inceput campania de promovare in scoli

Clubul FC Arges a inceput miercuri o noua editie a campaniei de promovare a echipei in scolile din Pitesti. Campania intitulata "Invatati-va copiii sa iubeasca FC Arges!" are ca scop promovarea sportului si a fotbalului in randul elevilor, iar prima actiune a avut loc la Scoala Gimnaziala "Tudor Vladimirescu" - Structura Scolara Nr.2 Pitesti, situata pe strada Fratii Golesti.La intalnirea cu elevii au participat Jean Vladoiu, managerul sportiv al gruparii din Trivale, dar si jucatorii ... citeste toata stirea