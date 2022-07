FC Arges a transferat un atacant camerunez!

FC Arges a oficializat marti seara al cinsprezecelea transfer din aceasta perioada precompetitionala. Clubul nostru a ajuns la o intelegere pe doua sezoane cu fotbalistul Paul Arnold Garita(27 ani).Atacantul originar din Camerun a evoluat in editia precedenta de campionat la Bourg-en-Bresse Peronnas, echipa care activeaza in liga a treia din Franta. Garita a imbracat tricoul formatiei din Hexagon in 34 de partide si a marcat 11 goluri. Chateauroux, Bristol, Plymouth Argyle, Dunkerque, ... citeste toata stirea