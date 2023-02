FC Arges a transferat un atacant congolez

FC Arges a anuntat cel de-al 11-lea transfer perfectat in aceasta iarna. Pitestenii l-au legitimat pe Kevin Koubemba (29 ani), un atacant de 1,92 metri, care evolueaza pentru echipa nationala a Congo. Noul varf al clubului din Trivale vine din Ucraina, de la Chernomorets Odesa, pentru care a jucat in 7 partide. Atacantul a debutat pentru reprezentativa Congo in 2014 si a strans in total 8 selectii. M.D.Cititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Tanarul grabit a rasturnat ... citeste toata stirea