FC Arges a transferat un international canadian!

Clubul FC Arges a anuntat oficial al saptelea transfer din aceasta iarna. Pitestenii au semnat cu Zorhan Ludovic Bassong (23 de ani), international canadian, care evolueaza pe postul de fundas stanga, dar care poate fi utilizat si in compartimentul median. M.D."FC Arges a ajuns la un acord pentru 1 an si 6 luni si drept de prelungire pe inca 1 an cu internationalul canadian Zorhan Ludovic Bassong. In varsta de 23 de ani, noul fundas stanga al clubului nostru vine din MLS, de la CF Montreal. ... citeste toata stirea