FC Arges a anuntat astazi legitimarea mijlocasului Domagoj Babin. Mijlocasul croat va imbraca pentru urmatoarele doua sezoane tricoul alb-violet."Incepand de astazi, Domagoj Babin (23 ani) este jucatorul echipei noastre pentru urmatoarele doua sezoane.Mijlocasul croat a evoluat in precedenta editie de campionat la Dubrava Zagreb, formatie care activeaza in liga secunda din Croatia. Fotbalistul nascut la Zadar a jucat si in prima divizie din tara natala, la Osijek si Hrvatski Dragovoljac. La ... citeste toata stirea